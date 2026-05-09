Отстоявший Сталинград ветеран смотрел парад вместе с Путиным

09 мая 2026 в 12:11

Отстоявший Сталинград ветеран Кирилл Семенов смотрел парад вместе с Путиным

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов, участник обороны Сталинграда, присутствовал на параде Победы на Красной площади и находился на центральной трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Семенов, один из последних живых бойцов 62-й армии, 22 мая отметит 103-летие.

В 1942 году он был направлен на Сталинградский фронт, получил тяжелое ранение на Мамаевом кургане и прошел лечение, после чего вернулся на фронт в 1945 году. Позднее он был снова ранен в боях за польскую Гдыню, однако вновь вернулся в строй и встретил Победу в Германии.

На трибуне также присутствовала Нина Данилкович, которая в годы войны находилась в оккупации и участвовала в партизанском движении в Белоруссии, выполняя связные задания. После войны она окончила МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и стала ученым-антропологом. Кроме того, парад с центральной трибуны вместе с президентом наблюдали ветераны Степан Едыкин и Семен Люлько, также принимавшие участие в боевых действиях в годы войны и приближающие свой 100-летний юбилей.

Ранее стало известно, что Семенов передал Путину конверт перед началом парада Победы на Красной площади. Президент некоторое время держал конверт в руках, после чего убрал в нагрудный карман.

