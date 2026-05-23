Приметы 23 мая — Симон Зилот и именины земли: как найти клад?

В народном календаре 23 мая почитается апостол Симон Зилот. В славянской традиции этот день получил глубокое сакральное значение и назывался именинами матушки-земли. Наши предки относились к почве как к живой матери, которая в этот день празднует свое рождение и отдыхает перед летним сезоном. День считался идеальным для сбора лекарственных растений и поиска скрытых сокровищ, но требовал исключительного почтения к природе.
Погодные приметы на Симона Зилота, 23 мая
На именины земли люди внимательно вглядывались в небо и прислушивались к птицам, чтобы узнать виды на урожай.
Если весь день идет дождь — лето будет дождливым, но грибным и ягодным.
Кучевые облака весь день движутся в одном направлении — установится долгая, теплая и сухая погода.
Вокруг звезд видны бледные круги — погода испортится в течение суток.
Приметы о насекомых, птицах и зверях 23 мая
Пчелы летают большими роями и садятся на цветущие деревья — к засушливому июню.
Если птицы поют до самого заката, то ночь будет теплой, а следующий день — ясным.
Появилось много бабочек-крапивниц — лето наступит резко и будет жарким.
Выбрасывать остатки хлеба сегодня нельзя. Все крошки со стола следует отдать птицам.
Что можно и нужно делать 23 мая
Симонов день был окутан множеством легенд и строгих ритуалов. Верили, что Симон Зилот наделяет все растения чудодейственной силой. Знахари и травники отправлялись в леса за целебными травами. Перед сбором полагалось умыться, переодеться в чистую рубаху и попросить у матушки-земли благословения на сбор ее даров.
В народе верили, что апостол Симон помогает находить зарытые в земле сокровища. Искать клады шли с первыми лучами солнца, верили, что земля сама откроет тайны, если человек праведный.
Чем еще можно заниматься 23 мая?
Ходить босиком по земле и траве. Считалось, что так можно напрямую напитаться силой и здоровьем от именинницы.
Наводить порядок в доме без задействования дворовой территории. Суббота отлично подходит для стирки и мытья окон.
Радовать близких добрыми словами. Хорошие мысли и поступки в этот день возвращаются к человеку в двойном объеме.
Приносить в дом свежую зелень.
Чего нельзя делать 23 мая
Самый главный закон дня — землю нельзя тревожить. Категорически запрещалось пахать, копать, втыкать колья и даже полоть сорняки. Считалось, что любое ранение земли в ее именины принесет нарушителю неудачи вплоть до следующей весны.
Прятать деньги в землю или делать заначки в погребе тоже нельзя. Верили, что земля в свой день рождения не примет чужое богатство и спрятанное быстро пропадет или обесценится.
Наши предки старались сегодня не оставлять кошелек совершенно пустым. Положите туда хотя бы одну крупную купюру или монету, чтобы деньги водились весь год. Ссориться с близкими и сквернословить тоже не стоит.
