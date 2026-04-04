04 апреля 2026 в 12:58

Терентьева возмутили слова Большунова о «неправильных» лыжах

Терентьев опроверг слова Большунова о проблемах с лыжами из-за заговора

Александр Терентьев Александр Терентьев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Лыжник Александр Терентьев заявил в интервью РИА Новости, что его удивили слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о возможном заговоре внутри сборной России. До этого Большунов рассказал, что на старте сезона его лыжи ехали «не так, как нужно».

Искать заговоры внутри нашей команды, мол, кто-то против кого-то что-то делает, странно. У нас все работают на общий результат. Нет такого, что кому-то специально делают хуже лыжи. Нет деления на «соринских» и «бородавковских». Мы одна большая команда, — сказал спортсмен.

Помимо этого, Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным, и назвал происходящее «цирком».

Российский лыжник Савелий Коростелев до этого признался, что не поддерживает никаких отношений с Большуновым. Он отметил, что спортсмен никогда не был его кумиром. В то же время Коростелев добавил, что спортсмен является ориентиром для многих лыжников.

