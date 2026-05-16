Четыре беспилотника пытались атаковать Москву Собянин: четыре БПЛА были сбиты на подлете к Москве

Сбито четыре беспилотника, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения, рассказал глава региона Денис Пушилин. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.

Тем временем губернатор Павел Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили по Рязани около сотни дронов. Из-за массированной атаки пострадало несколько жилых многоэтажек, в помещениях повылетали стекла, уточнил глава области.