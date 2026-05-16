Орбан раскрыл, куда потратит €107 тыс. своего выходного пособия Орбан заявил, что отдаст €107 тыс. своего выходного пособия детдому в Закарпатье

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что потратит свое выходное пособие в €107 тыс. (9,1 млн рублей) на пожертвование закарпатскому детскому дому «Добрый самаритянин» в Великой Доброни. Так он отреагировал на слова действующего венгерского премьера Петера Мадьяра о том, что останется без положенного ему выходного пособия. Орбан добавил, что его преемник «несет чушь».

Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь. <…> Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому «Добрый самаритянин» при Реформатской церкви в Закарпатье, — написал Орбан.

Ранее экс-премьер заявлял, что рассчитывает на сохранение результатов, достигнутых прежним правительством за последние 16 лет. По словам политика, теперь страной управляет либеральное правительство, а уходящий кабинет подготовил своего рода «инвентаризацию» достигнутых показателей.

До этого стало известно, что на пост министра иностранных дел Венгрии назначена Анита Орбан. Документ о назначении ей вручил лично президент страны Тамаш Шуйок. Получив документ, Орбан отказалась от общей фотографии с президентом, сфотографировавшись лишь с премьер-министром страны Петером Мадьяром.