День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 17:43

Орбан раскрыл, куда потратит €107 тыс. своего выходного пособия

Орбан заявил, что отдаст €107 тыс. своего выходного пособия детдому в Закарпатье

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что потратит свое выходное пособие в €107 тыс. (9,1 млн рублей) на пожертвование закарпатскому детскому дому «Добрый самаритянин» в Великой Доброни. Так он отреагировал на слова действующего венгерского премьера Петера Мадьяра о том, что останется без положенного ему выходного пособия. Орбан добавил, что его преемник «несет чушь».

Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь. <…> Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому «Добрый самаритянин» при Реформатской церкви в Закарпатье, — написал Орбан.

Ранее экс-премьер заявлял, что рассчитывает на сохранение результатов, достигнутых прежним правительством за последние 16 лет. По словам политика, теперь страной управляет либеральное правительство, а уходящий кабинет подготовил своего рода «инвентаризацию» достигнутых показателей.

До этого стало известно, что на пост министра иностранных дел Венгрии назначена Анита Орбан. Документ о назначении ей вручил лично президент страны Тамаш Шуйок. Получив документ, Орбан отказалась от общей фотографии с президентом, сфотографировавшись лишь с премьер-министром страны Петером Мадьяром.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
пожертвования
детские дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали петербургского дела с вдовой, наследством и курьером
Росатом рассказал о возобновлении работ на АЭС «Бушер», несмотря на риски
В "Росатоме" рассказали, во что превратили ВСУ жизнь в Энергодаре
Неизвестные заперли в тесной клетке трех собак элитной породы
Грузовик протаранил восемь легковушек на трассе в Подмосковье
Стало известно, как сильно подорожает нефть из-за войны на Ближнем Востоке
В Совфеде объяснили, почему Россия не рвется на «Евровидение»
Дети стали свидетелями трагической смерти молодой учительницы на экзамене
Орбан раскрыл, куда потратит €107 тыс. своего выходного пособия
В Южной Корее с 2027 года нельзя будет есть собачатину
«Смысла нет»: американист о захвате Кастро США по венесуэльскому сценарию
Байкеры погнали военкомов через поля и сняли это на видео
Сестре Кадырова вручили международную бизнес-премию в Казани
Четыре беспилотника пытались атаковать Москву
Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в украинском вопросе
Состоялся телефонный разговор Путина с иностранным лидером
На площади Независимости в Киеве развернулся пикет против мигрантов
Фанатам Дмитриенко предложили сидеть на досках с видом на стену
ЦАХАЛ заявила о расправе над одним из главных организаторов атаки 7 октября
В Госдуме назвали сроки возможного завершения конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.