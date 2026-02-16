Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:39

Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты

Минюст поддержал идею со штрафами за сбор пожертвований на личные карты

Введение административной ответственности за переводы денег на личные карты руководителей и сотрудников НКО при сборе пожертвований целесообразно, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко во время заседания в Госдуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о противодействии злоупотреблениям.

Для решения указанной проблемы целесообразно внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности и, в частности, установление обязательности сбора средств исключительно на счет НКО и одновременное установление административной ответственности в виде ограничительных штрафов, — отметил он.

Ранее известная телеведущая и популярный российский блогер Ида Галич выступила с инициативой создания собственной благотворительной организации. 17 ноября 2025 года был официально учрежден фонд под названием «Фонарик». Ключевым направлением деятельности организации стал сбор пожертвований и оказание адресной финансовой и иной помощи категориям граждан, нуждающимся в поддержке.

