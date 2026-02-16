Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты

Введение административной ответственности за переводы денег на личные карты руководителей и сотрудников НКО при сборе пожертвований целесообразно, заявил замминистра юстиции России Олег Свириденко во время заседания в Госдуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о противодействии злоупотреблениям.
Для решения указанной проблемы целесообразно внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности и, в частности, установление обязательности сбора средств исключительно на счет НКО и одновременное установление административной ответственности в виде ограничительных штрафов, — отметил он.
Ранее известная телеведущая и популярный российский блогер Ида Галич выступила с инициативой создания собственной благотворительной организации. 17 ноября 2025 года был официально учрежден фонд под названием «Фонарик». Ключевым направлением деятельности организации стал сбор пожертвований и оказание адресной финансовой и иной помощи категориям граждан, нуждающимся в поддержке.