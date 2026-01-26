В Кремле раскрыли статус предложения о $1 млрд для Совета мира

Кремль не получал публичного ответа США на предложение России передать $1 млрд (76 млрд рублей) из замороженных активов в создаваемый Совет мира для восстановления сектора Газа и решения проблем Палестины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал инициативу, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали, — сказал Песков.

Всего 22 страны выразили желание присоединиться к Совету мира. Среди них — Аргентина, Белоруссия, Египет, Казахстан и Саудовская Аравия. В то же время Франция и Великобритания отказались участвовать, но не исключили возможности пересмотра своего решения.

Ранее эксперт Юрий Самонкин заявил, что Россия может вступить в Совет мира на своих условиях, ключевым из которых является восстановление политических и социальных прав российских спортсменов на международной арене. Он также подчеркнул, что Москва готова к договорным процессам, но требует уважения к своим национальным интересам, включая ситуацию на Украине.