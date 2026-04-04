04 апреля 2026 в 13:25

Раскрыто, есть ли россияне среди пострадавших после атаки на АЭС «Бушер»

Посольство РФ: россияне не пострадали при обстреле АЭС «Бушер» в Иране

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Hossein Fatemi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Жертв и пострадавших среди россиян при обстреле АЭС «Бушер» в Иране нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что территория станции подверглась удару со стороны США и Израиля. По данным ведомства, погиб один сотрудник.

Среди российских граждан жертв и пострадавших нет, — сообщили агентству.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что не обнаружило ухудшения радиационного фона после очередного удара рядом с АЭС «Бушер». В агентстве подчеркнули, что любые атаки на территории атомных станций и прилегающие зоны недопустимы. Также стало известно, что удар не затронул ключевые объекты станции и не повлиял на ее работу.

До этого глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами заявил, что МАГАТЭ стало соучастником агрессии против Ирана. Таким образом он оценил бездействие в отношении ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам.

Также представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу. Она отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

