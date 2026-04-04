04 апреля 2026 в 14:21

Спикер армянского парламента заявил о нежелании Еревана идти против Москвы

В парламенте Армении усомнились в возможности выхода страны из ОДКБ

Ален Симонян Ален Симонян Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Армения вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары, заявил ТАСС спикер парламента республики Ален Симонян. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком неминуемого выхода из союзов.

Против России мы ничего не делали, не делаем и не собираемся делать. Но в то же время мы защищали и будем защищать интересы Армении, — заявил Симонян.

По его словам, недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве прошла в рабочем и эффективном ключе, что снимает остроту многих вопросов. Политик подчеркнул, что Ереван ценит достигнутые договоренности.

Он добавил, что хотя гипотетическое резкое повышение цен на энергоносители могло бы спровоцировать жесткую реакцию, текущий диалог лидеров двух стран позволяет избежать негативных сценариев. Сам Пашинян также назвал свой визит в Россию «очень успешным», подтвердив курс на сохранение партнерства.

Ранее Путин во время переговоров с Пашиняном заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в ситуацию с Карабахом после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году. По его словам, это было некорректно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
В Дагестане погибли спасенные из реки женщина и ребенок
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
