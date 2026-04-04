Спикер армянского парламента заявил о нежелании Еревана идти против Москвы В парламенте Армении усомнились в возможности выхода страны из ОДКБ

Армения вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары, заявил ТАСС спикер парламента республики Ален Симонян. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком неминуемого выхода из союзов.

Против России мы ничего не делали, не делаем и не собираемся делать. Но в то же время мы защищали и будем защищать интересы Армении, — заявил Симонян.

По его словам, недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве прошла в рабочем и эффективном ключе, что снимает остроту многих вопросов. Политик подчеркнул, что Ереван ценит достигнутые договоренности.

Он добавил, что хотя гипотетическое резкое повышение цен на энергоносители могло бы спровоцировать жесткую реакцию, текущий диалог лидеров двух стран позволяет избежать негативных сценариев. Сам Пашинян также назвал свой визит в Россию «очень успешным», подтвердив курс на сохранение партнерства.

Ранее Путин во время переговоров с Пашиняном заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в ситуацию с Карабахом после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году. По его словам, это было некорректно.