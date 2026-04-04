В МИД РФ рассказали, чем сейчас заняты участники НАТО

В МИД РФ рассказали, чем сейчас заняты участники НАТО МИД РФ: НАТО наращивает силы на восточном фланге

Блок НАТО активно наращивает военный потенциал на своем восточном фланге, заявили в пресс-службе МИД России. В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что организация уже пошатнула архитектуру безопасности в Европе.

На так называемом восточном фланге НАТО происходит активное наращивание военного потенциала. Результат — милитаризация Европы и подрыв архитектуры безопасности, — сказано в публикации.

В министерстве также добавили, что якобы оборонительный блок НАТО организовал уже 10 волн расширения. При этом семь из них наблюдались после распада СССР, несмотря на заверения и обещания не вести экспансию Альянса в восточном направлении.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что в случае выхода США из НАТО на базе Альянса создадут новый и более боеспособный военный блок. Он отметил, что такой исход невозможен, пока соответствующее решение главы Белого дома Дональда Трампа не одобрит конгресс, а это маловероятно.

Тем временем бывший сотрудник госдепартамента и директор программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Макс Бергманн выразил мнение, что на данный момент НАТО находится в худшем положении с момента основания. По его словам, связано это с позицией США.