04 апреля 2026 в 15:07

ЦСКА забил первый гол после нарушения правила восьми секунд

ЦСКА победил «Акрон» благодаря назначенному судьей угловому удару

Игнат Тереховский («Акрон») ловит мяч в матче 23-го тура РПЛ в Самаре Игнат Тереховский («Акрон») ловит мяч в матче 23-го тура РПЛ в Самаре Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Судья впервые применил новое правило во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и тольяттинским «Акроном». Голкипер Игнат Тереховский удерживал мяч в руках дольше разрешенных восьми секунд, что вынудило арбитра назначить угловой удар.

Этот стандарт стал результативным: на пятой минуте встречи нападающий армейцев Лусиано Гонду отправил мяч в сетку ворот соперника. Данный эпизод стал первым случаем в истории лиги, когда гол был забит после наказания за нарушение правила восьми секунд, введенного в июле 2025 года.

Для самого Гонду этот забитый мяч стал дебютным в составе московского клуба. Благодаря дисциплинарной ошибке вратаря «Акрона» ЦСКА смог завладеть преимуществом и завершить первый тайм в свою пользу со счетом 1:0.

Ранее экс-футболист красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин предположил, что «Спартак» и «Локомотив» должны показать результативный матч в центральной встрече 23-го тура РПЛ. По его мнению, железнодорожники смотрятся целостнее и могут воспользоваться ошибками соперника в обороне.

Спорт
Футбол
РПЛ
ЦСКА
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

