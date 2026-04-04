ВС Ирана устроили беспилотную атаку на судно у Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар беспилотником по связанному с Израилем судну, передает агентство Fars. По данным журналистов, инцидент произошел в Ормузском проливе.

Эту информацию подтвердило командования ВМС КСИР. Военнослужащие подчеркнули, что на судне под названием MSC Ishika начался мощный пожар.

До этого стало известно, что коалиция из 35 стран под руководством Великобритании, созданная для разблокировки Ормузского пролива, рассмотрит возможность введения экономических санкций против Ирана. При этом на данный момент дипломатия рассматривается в качестве ключевой меры влияния на Тегеран.

Ранее комитет по национальной безопасности и международной политике меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин за проход судов и запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Также выяснилось, что Иран может заключить договоры с рядом стран Европы, Азии и арабского мира для судоходства по Ормузскому проливу. Как уточнил глава информационного совета при правительстве Исламской Республики Элиас Хазрати, Тегеран полностью контролирует эту водную артерию.