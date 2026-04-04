Ивлеева вместе с мужем решила распродать имущество в России

Telegram-канал Mash сообщил, что блогер Настя Ивлеева и ее супруг телеведущий и предприниматель Филипп Бегак начали распродажу недвижимости. Как сообщает источник, знаменитость уже продала родительскую двухкомнатную квартиру, а Бегак снизил стоимость своего двухэтажного дома на 4 млн рублей. В публикации говорится, что супруги ищут покупателей из-за проблем в бизнесе.

По версии канала, в феврале Ивлеева завершила сделку по продаже квартиры площадью 44 квадратных метра во Всеволожском районе Ленинградской области. Авторы пишут, что жилье ушло менее чем за 5 млн рублей. В то же время, по информации источников, ее муж несколько дней назад уменьшил цену на дом в ДСК «Советский писатель» в Новой Москве: объект, выставленный еще летом прошлого года, подешевел сразу на 4 млн, и теперь за него просят 64 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Бегак задолжал налоговой более 571 тыс. рублей. При этом продюсер ведет бизнес в строительстве и сельском хозяйстве. Уточнялось, что предприниматель является учредителем двух компаний. ООО «СК Фронтон» занимается строительством и отделкой, а ООО «Пахарь» с 2025 года разводит птицу. Выручка «СК Фронтон» в 2024 году превысила 69 млн рублей. Чистая прибыль составила около 1,2 млн рублей.