Россиянам назвали оптимальную сумму финансовой подушки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сумма финансовой подушки должна быть равна четырем размерам ежемесячного дохода, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, оптимальные накопления должны доходить до девятикратного значения ежемесячного дохода.

Для россиян с доходом ниже среднего по региону уровня минимальный размер подушки безопасности равен четырехкратному значению ежемесячного дохода. В оптимальном случае отложенная сумма должна доходить до девятикратного показателя, — заявил он.

Бархота отметил, что для более высокого уровня доходов минимальный размер подушки безопасности должен быть равен трехкратному размеру ежемесячного дохода. По его словам, верхняя граница может доходить до семи окладов.

Ранее экономист Эльвира Глухова заявила, что людям, которые готовы к высокому первоначальному взносу, лучше оформить ипотеку в апреле 2026 года по относительно умеренным ставкам. Она отметила, что, как только ключевая ставка продолжит снижение, можно будет рефинансировать ипотеку на более комфортных условиях.

Александрина Гуловская
