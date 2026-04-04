Россиянам назвали оптимальную сумму финансовой подушки

Для россиян с доходом ниже среднего по региону уровня минимальный размер подушки безопасности равен четырехкратному значению ежемесячного дохода. В оптимальном случае отложенная сумма должна доходить до девятикратного показателя, — заявил он.

Бархота отметил, что для более высокого уровня доходов минимальный размер подушки безопасности должен быть равен трехкратному размеру ежемесячного дохода. По его словам, верхняя граница может доходить до семи окладов.

Ранее экономист Эльвира Глухова заявила, что людям, которые готовы к высокому первоначальному взносу, лучше оформить ипотеку в апреле 2026 года по относительно умеренным ставкам. Она отметила, что, как только ключевая ставка продолжит снижение, можно будет рефинансировать ипотеку на более комфортных условиях.