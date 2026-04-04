04 апреля 2026 в 16:52

Раскрыто число пострадавших от иранских атак в ОАЭ

Число пострадавших при атаках Ирана по ОАЭ возросло до 217

Число пострадавших в результате иранских ударов по территории ОАЭ увеличилось до 217 человек, сообщило Минобороны страны в соцсети X. В оборонном ведомстве отметили, что среди них есть граждане России.

В общей сложности 217 человек получили ранения различной степени тяжести, от легких до тяжелых. В числе пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, — сказано в публикации.

По информации ведомства, при ударах пострадали уроженцы Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов, Турции, Ирака, Непала. Также в их числе граждане Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса и Марокко, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов. Решение касается транспортировки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных ресурсов в условиях действующей блокады региона.

