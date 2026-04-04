Россияне массово жалуются на работу сайта ГИБДД

Жители нескольких регионов России жалуются на проблемы в работе сайта ГИБДД — невозможно заменить права, проверить информацию об автомобилях и поставить машину на учет, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, с конца марта официальный портал работает с сильными перебоями.

По словам россиян, все, что раньше можно было сделать удаленно, теперь доступно только через подразделение ГИБДД. Также недоступен раздел с проверкой ограничений на автомобилях — невозможно узнать, есть ли на машине аресты. Продавцы подержанных авто отмечают, что покупатели не могут проверить обременения перед сделкой, поскольку данный сервис на сайте не функционирует уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в работе российской системы бесконтактной оплаты Vendista, которой пользуются автозаправки, вендинговые аппараты, автомойки, парковки, зарядные станции и представители малого бизнеса, произошел масштабный сбой. Причины неполадок пока остаются неизвестными. В техподдержке «ВендГрупп» не смогли назвать точные сроки восстановления.