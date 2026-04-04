04 апреля 2026 в 16:35

В России раскрыли причину, по которой США могут вывести войска из Европы

Эксперт Клинцевич: США могут вывести войска из Европы из-за потери интереса

Президент США Дональд Трамп может вывести контингент американских войск из некоторых европейских стран из-за потери интереса к Европе, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в американской военной стратегии сделан уклон на Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

Европа вообще для них становится неинтересным континентом. Там нечего контролировать, там не будет денег, ничего, — сказал аналитик.

Он также отметил, что Альянс переживает кризис: там не понимают, какая у них стратегия — противостояние России или что-то иное, поскольку «Трамп движется по всему миру с точки зрения экономики, и НАТО в этом отношении никак нигде не участвует». Клинцевич спрогнозировал снижение взаимодействия США и Североатлантического альянса как объединения, но при этом он отметил, что Вашингтон будет усиливать двусторонние связи — например, построит военные базы в Румынии.

Ранее президент США заявил, что страна может пересмотреть свое участие в Альянсе. По его словам, Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на защиту союзников, но теперь, учитывая их поведение, эта поддержка может быть прекращена.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

