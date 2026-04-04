В России раскрыли причину, по которой США могут вывести войска из Европы Эксперт Клинцевич: США могут вывести войска из Европы из-за потери интереса

Президент США Дональд Трамп может вывести контингент американских войск из некоторых европейских стран из-за потери интереса к Европе, заявил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в американской военной стратегии сделан уклон на Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

Европа вообще для них становится неинтересным континентом. Там нечего контролировать, там не будет денег, ничего, — сказал аналитик.

Он также отметил, что Альянс переживает кризис: там не понимают, какая у них стратегия — противостояние России или что-то иное, поскольку «Трамп движется по всему миру с точки зрения экономики, и НАТО в этом отношении никак нигде не участвует». Клинцевич спрогнозировал снижение взаимодействия США и Североатлантического альянса как объединения, но при этом он отметил, что Вашингтон будет усиливать двусторонние связи — например, построит военные базы в Румынии.

Ранее президент США заявил, что страна может пересмотреть свое участие в Альянсе. По его словам, Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на защиту союзников, но теперь, учитывая их поведение, эта поддержка может быть прекращена.