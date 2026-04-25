В Татарстане ограничили работу сразу трех аэропортов МЧС: в Казани, Нижнекамске и Бугульме введены временные ограничения на полеты

В Татарстане введены временные ограничения на работу сразу трех аэропортов, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсети МАКС. Меры затронули Казань, Нижнекамск и Бугульму.

Внимание! Для международных аэропортов городов Казани, Нижнекамска, Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщилалось о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в воздушной гавани приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

До этого три стюардессы попали в больницу из-за сильной турбулентности. Инцидент произошел в тот момент, когда международный рейс компании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса заходил на посадку в Сиднее. По словам пассажиров, самолет резко дернуло, а бортпроводниц «подбросило в воздух».

Кроме того, Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Также агентство с учетом позиции Минтранса и МИД отменило рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ.