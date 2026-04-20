20 апреля 2026 в 15:49

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Росавиация сняла ранее введенные ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана, сообщил Минтранс РФ. Решение было принято с учетом позиции внешнеполитического ведомства и транспортных властей.

Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИД отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняты ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что транзитные рейсы и полеты в аэропорты Исламской Республики могут выполняться при условии учета всех рекомендаций иранских авиавластей. В Минтрансе и Росавиации пообещали внести коррективы в полеты авиакомпаний РФ на Ближнем Востоке с учетом ситуации в регионе.

Ранее авиационные власти Ирана впервые с 28 февраля частично открыли воздушное пространство для гражданской авиации. Для полетов действует несколько условий: необходима идентификация самолета за пять минут до вхождения в воздушное пространство республики, а также установление связи с диспетчерами соседней страны за пять минут до выхода из иранской зоны.

Общество
Росавиация
Минтранс
ОАЭ
Иран
