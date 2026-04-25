25 апреля 2026 в 00:49

Франция усомнилась в надежности США

Макрон заявил, что США больше не являются надежным союзником Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше нельзя называть надежным союзником, передала газета Kathimerini. С таким заявлением он выступил в Афинах во время дискуссии.

Французский лидер отметил, что роль Вашингтона как глобального партнера изменилась. Доверие со стороны других стран к США тоже снизилось.

Все видят, что держава номер один — США — может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен, — заявил Макрон.

По его мнению, «уже никто не может в полной мере расценивать США как союзника, на которого можно положиться». Макрон, к слову, уже говорил по поводу роли Соединенных Штатов в безопасности ЕС. Тогда он заявил, что в долгосрочной перспективе Вашингтон перестанет защищать Европу.

Макрон также высказался по поводу повторного закрытия Ираном Ормузского пролива, назвав решение ошибкой с обеих сторон. При этом французский лидер раскритиковал предшествовавшее этому решение Белого дома сохранить блокаду иранских портов. Президент призвал избегать эскалации и открыть пролив.

В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
В Бурятии после схода лавины погибла женщина
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
