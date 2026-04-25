Франция усомнилась в надежности США Макрон заявил, что США больше не являются надежным союзником Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США больше нельзя называть надежным союзником, передала газета Kathimerini. С таким заявлением он выступил в Афинах во время дискуссии.

Французский лидер отметил, что роль Вашингтона как глобального партнера изменилась. Доверие со стороны других стран к США тоже снизилось.

Все видят, что держава номер один — США — может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен, — заявил Макрон.

По его мнению, «уже никто не может в полной мере расценивать США как союзника, на которого можно положиться». Макрон, к слову, уже говорил по поводу роли Соединенных Штатов в безопасности ЕС. Тогда он заявил, что в долгосрочной перспективе Вашингтон перестанет защищать Европу.

Макрон также высказался по поводу повторного закрытия Ираном Ормузского пролива, назвав решение ошибкой с обеих сторон. При этом французский лидер раскритиковал предшествовавшее этому решение Белого дома сохранить блокаду иранских портов. Президент призвал избегать эскалации и открыть пролив.