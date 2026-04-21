21 апреля 2026 в 00:22

«Это ошибка обеих сторон»: Макрон дал оценку повторному закрытию Ормуза

Повторное закрытие Ираном Ормузского пролива является ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. При этом он раскритиковал предшествовавшее этому решение США сохранить блокаду иранских портов.

Вероятно, что после решения США продолжать целенаправленную блокаду Ормузского пролива… иранские власти изменили свою изначальную позицию по открытию пролива. Я считаю, что это ошибка с обеих сторон, — сказал он.

Макрон также прокомментировал инцидент с французским контейнеровозом, который попал под огонь в Ормузском проливе. Он выразил уверенность, что Франция не являлась конкретной целью. По его словам, Иран произвел предупредительные выстрелы в сторону покидавших пролив кораблей.

Президент призвал избегать эскалации и выступил за безоговорочное открытие пролива. Движение кораблей прекратилось после 13 апреля, когда ВМС США начали блокаду морского трафика у иранских портов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что продление соглашения о прекращении огня с Ираном крайне маловероятно. Он также подчеркнул, что американская сторона не снимет блокаду с Исламской Республики, пока не заключит с ней сделку.

