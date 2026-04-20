20 апреля 2026 в 23:17

Народный артист РФ Сергей Стадлер умер в самолете: причина, что известно

Сергей Стадлер Сергей Стадлер Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press
Народный артист России Сергей Стадлер умер во время полета из Петербурга в Стамбул. Что известно о причинах смерти музыканта, чем он прославился?

Что известно о смерти Сергея Стадлера

Как рассказали в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы, 63-летнему Стадлеру стало плохо в самолете.

Борт экстренно приземлился в Румынии, медики, ожидающие на земле, предприняли реанимационные действия, однако помочь ему не удалось.

По данным Telegram-канала Mash, также первую помощь дирижеру оказывали бортпроводники. Сообщается, что на борту не было ни одного врача.

Соболезнования родным и близким народного артиста выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба его администрации.

«Российская культура понесла большую утрату. Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель „Петербург-концерта“ и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Дата и место прощания с музыкантом пока неизвестны.

Чем прославился Сергей Стадлер

Сергей Стадлер родился в Ленинграде в 1962 году. Его семья была музыкальной, и это повлияло на его судьбу. Профессиональное образование он начал в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Затем он окончил аспирантуру Московской консерватории имени Чайковского. Талант Сергея формировался под руководством выдающихся мастеров: Леонида Когана, Виктора Третьякова и Давида Ойстраха.

Музыкант добился признания довольно рано благодаря своим успехам на престижных конкурсах. Стадлер получил несколько международных наград, включая первую премию и золотую медаль на конкурсе имени Чайковского в Москве в 1982 году. Академик Дмитрий Лихачев называл его «русским Паганини», отмечая выдающееся исполнительское мастерство.

Музыкант активно гастролировал, выступая более чем в 70 странах мира. Стадлер сотрудничал с лучшими оркестрами, включая коллективы Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского и Большого театров, а также Лондонский филармонический оркестр. Он работал с выдающимися дирижерами, такими как Геннадий Рождественский, Валерий Гергиев и Юрий Темирканов.

Важным этапом в карьере музыканта стали выступления на скрипке Паганини, изготовленной Гварнери дель Джезу. Благодаря феноменальной памяти скрипач имел обширный репертуар и записал более 40 альбомов.

Как дирижер Стадлер специализировался на опере и масштабных симфонических произведениях. Он руководил Екатеринбургским театром оперы и балета, а также возглавлял Театр оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. В России под его управлением впервые прозвучали оперы Берлиоза, Вагнера и Бизе.

Помимо исполнительской деятельности, Сергей Стадлер активно занимался преподаванием и административной работой. С 2009 по 2011 год он занимал пост ректора Санкт-Петербургской консерватории. До недавнего времени работал художественным руководителем «Петербург-концерта» и регулярно участвовал в жюри международных музыкальных состязаний.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
