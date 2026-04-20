Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:15

Слухи о замужестве, комплимент Зеленскому: как живет Светлана Ходченкова

Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в картинах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Гороскоп на удачу», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Очевидное невероятное», «Пророк. История Александра Пушкина» и других. Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году артистка встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, но свадьба так и не состоялась.

Сейчас она не раскрывает подробности личной жизни. По данным KP.RU, Ходченкова тайно вышла замуж в прошлом году.

«Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж „не давно“, а в прошлом году. Муж — и ни актер, и ни режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — рассказал изданию продюсер из киноиндустрии.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова сделала комплимент украинскому политику Владимиру Зеленскому, назвав его «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора». Актеры вместе снимались в нескольких фильмах.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — говорила Ходченкова KP.RU.

При этом в июле артистку внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы ее незаконная коммерческая деятельность на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

В 2025 году артистка снялась в ленте «Яга на нашу голову». В скором времени также выйдут проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Недавно Ходченкова посетила премьеру фильма «Жемчуг». Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом снизу. Когда она выходила к прессе, то вещь разорвалась по шву и разрез превратился в шлейф.

Актриса опубликовала в соцсетях фото в порванном платье и получила множество комплиментов от поклонников. Они назвали ее смелой, а также заявили, что «у красивой женщины даже платье красиво порвалось».

Культура
артистки
новости
актрисы
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.