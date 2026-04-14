Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 18:20

Слухи об ампутации, митинги, новые фильмы: как живет актер Андрей Свиридов

Андрей Свиридов Андрей Свиридов Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и новых проектах?

Чем известен Свиридов

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в Могилеве.

В 1994 году он поступил в Университет Джорджа Вашингтона и провел там три года, выступая за местную команду. Проживая в Лос-Анджелесе, обучался в актерской школе «Беверли-Хиллз Плейхаус».

Благодаря высокому росту (2,12 м) он начал карьеру в баскетболе. Свиридов — мастер спорта Белоруссии по баскетболу, двукратный чемпион СССР среди молодежи, чемпион СНГ среди молодежи, чемпион Белоруссии, победитель молодежного чемпионата Европы.

Переехав в США, он выступал за университетскую баскетбольную команду, но ушел из спорта из-за травмы. После этого полтора года работал на студии Disney охранником. Благодаря этой работе Свиридов побывал на мировых премьерах, охранял звездных гостей и встречал их у лимузинов. Среди его подопечных были Дженнифер Лопес, Холли Берри, Джон Траволта и другие знаменитости.

Именно в США Свиридов впервые снялся в кино. Кроме того, он принимал участие в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

«Для того чтобы сниматься в России, мне надо было уехать в Голливуд! Такое вот кино», — вспоминал артист.

Андрей Свиридов Андрей Свиридов Фото: Социальные сети

Возвращение в Россию произошло благодаря актеру Андрею Краско, который пообещал ему помочь с жильем и ролями.

Свиридов снимался в лентах «Я остаюсь», «Счастливы вместе», «Универ», «Позвони в мою дверь», «Побег», «Лесник», «СашаТаня», «Форс-мажор», «Полузащитник», «Полярный», «В потоке трех стихий», «Ангелы района» и других. Всего в его фильмографии на данный момент более 90 работ.

В 2022 году Свиридов получил еще одно образование в РАНХиГС.

«Да, я получил третье высшее образование, можете меня поздравить! Окончил РАНХиГС, Владимирское отделение, с красным дипломом», — делился он с KP.RU.

Что известно о личной жизни Свиридова

Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, но отношения долго не продлились — возлюбленная ушла от него после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

Во время съемок «Универа» артист познакомился с Аполлинарией Бейлик, которая снималась в массовке. В 2014 году они поженились, в 2020 году развелись.

Что Свиридов говорил о митингах

Андрей Свиридов, комментируя митинги в Белоруссии, проходившие в 2020 году, рассказывал, что «его родственники молчат».

«А мое мнение я вам не скажу. Но я не верю в то, что показывают по телевизору. Но народ встал — значит, что-то не нравится. Но я все равно не верю. Я пытаюсь мыслить логически. Как так, если до выборов все было спокойно? А на следующий день это все так организованно, все так правильно, и откуда-то появляются люди, которые так правильно провоцируют ОМОН. Это кукольный театр», — говорил он на YouTube-шоу «PROжизнь».

Андрей Свиридов Андрей Свиридов Фото: Социальные сети

При этом, по его мнению, «кукловодам нужна не Белоруссия, а Россия».

«Давайте будем честными: кукловодам Белоруссия не нужна, им нужна Россия. Это всего лишь очередная страна, чтобы подойти поближе к России. Россия — это кость в горле Америки. Эти страны — два больших пса. Тот пес рычит, а мы пытаемся быть вежливыми», — добавил Свиридов.

Чем сейчас занимается Свиридов

Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность.

В 2025 году актер снялся в картинах «Сокровища гномов», «Герои анекдотов», «(Не)искуственный интеллект» и «Равиоли Оли». В 2026 году вышел сериал «Мотай» с его участием.

В прошлом году появилась информация о том, что артисту из-за диабета якобы собираются ампутировать стопу. Представитель Свиридова в беседе с ТАСС опроверг эту новость, отметив, что он продолжает работать.

Читайте также:

Приглашение в Госдуму, конфликт с Савичевой: как живет Полина Гагарина

Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева

Благословение Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина

Культура
актеры
новости
артисты
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
В России обрушились на Норвегию за «прикормку» для террора Зеленского
Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины
Суд подтвердил взыскание с экс-чиновников КЧР 141,5 млн рублей в доход РФ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.