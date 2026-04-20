20 апреля 2026 в 22:13

Народный артист России Сергей Стадлер умер на борту самолета

Скрипач Сергей Стадлер скончался во время рейса Петербург — Стамбул

Сергей Стадлер Сергей Стадлер Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press
Музыкант Сергей Стадлер скончался во время перелета из Петербурга в Стамбул, передает пресс-служба комитета по культуре Северной столицы. Самолет при этом экстренно приземлился в Румынии. Ему было 63 года.

Сергей Стадлер — народный артист России, выдающийся скрипач, а также главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Медики, встретившие борт на земле, предприняли реанимационные действия, однако помочь ему не удалось.

Музыкант родился и вырос в Ленинграде в семье профессионалов: его мать работала концертмейстером в консерватории, а отец играл на альте в филармоническом оркестре. За свою карьеру он выступал на крупнейших мировых площадках — от Парижа до Шанхая, а также на протяжении 10 лет возглавлял фестиваль в Перми.

Стадлер был известен как первый исполнитель произведений современных композиторов, среди которых Тищенко, Слонимский и Щедрин. В 2013 году он создал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым продолжал активно выступать: последний концерт состоялся 18 апреля в Мальтийской капелле.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Румынии. ЧП произошло через два часа после вылета воздушного судна.

