Лишний вес, слова об Украине и Путине, личная жизнь: куда пропал Плетнев

Актер Кирилл Плетнев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Плетнев

Кирилл Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове. После развода родителей он вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург.

Плетнев окончил Санкт-Петербургскую театральную академию и активно снимался в кино. Среди его работ — «Убойная сила», «Медвежий поцелуй», «Дети Арбата», «Золотые парни», «Под ливнем пуль», «Своя среди чужих», «Громовы. Дом надежды», «Золото Трои», «Адмиралъ», «Одну тебя люблю», «Ищу тебя», «Варенье из сакуры», «Пираньи», «Метро», «Однажды в Ростове», «Спешите любить», «Неподсудные», «Викинг», «Доктор Рихтер», «Без меня», «День слепого Валентина» и другие.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

В 2014 году Плетнев окончил факультет кинодраматургии и кинорежиссуры ВГИКа. Его дипломная работа, короткометражный фильм «Настя», завоевала Гран-при на кинофестивале «Кинотавр» в 2015 году. Режиссерский дебют Плетнева состоялся в 2017 году с полнометражным фильмом «Жги!».

Помимо этого, Плетнев пишет сценарии. Он работал над проектами «Настя», «Новые русские», «Мама», «Жги!», «Мама навсегда», «Мой папа — вождь» и другими.

В 2000 году, после окончания театральной академии, Кирилл Плетнев присоединился к труппе Московского драматического театра, которым руководил народный артист СССР Армен Джигарханян.

Как сложилась личная жизнь Плетнева

В 2007 году Кирилл Плетнев стал отцом сына Георгия. О матери мальчика актер предпочитает не говорить.

С 2010 по 2012 год Плетнев был женат на актрисе Лидии Милюзиной. В браке у них родился сын Федор. Пара познакомилась во время съемок фильма «Ищу тебя», но в 2012 году они расстались.

В 2015 году актриса Нино Нинидзе стала матерью сына Александра от Плетнева. В 2018-м пара официально оформила отношения, но уже через год их брак распался.

Сейчас актер не раскрывает подробности своей личной жизни, но в 2022 году его заподозрили в романе с коллегой Полиной Максимовой.

Шесть лет назад Кирилл Плетнев начал заметно набирать вес. Сейчас его поклонники в шоке от произошедших изменений. Как пишет KP.RU, на последних фотографиях видно, что Плетнев прибавил не менее 40 килограммов. За актера вступилась Лариса Гузеева, выразив свою поддержку.

Недавно Плетнев впервые за долгое время вышел на связь в соцсетях и обратился к поклонникам. Он рассказал, что его друг борется с алкогольной зависимостью и находится на грани жизни и смерти.

«У меня есть товарищ, который буквально умирает от употребления алкоголя. Его несколько раз подшивали, он расшивался. В общем, ничего не работает», — посетовал артист.

Поклонники обратили внимание на внешний вид Кирилла Плетнева, поразившись переменам. Актер не стал скрывать, что сильно изменился. Он добавил, что уже семь лет не употребляет алкоголь.

«Со мной произошла история, в результате которой я стал полнеть. Я принимаю некоторые таблетки, которые в чем-то гормональны. Из-за этого происходит момент набора веса. Поверьте мне, что я борюсь с этим фактически каждый день. Ничего хорошего в этом нет», — отметил звезда сериала «Диверсант».

Актера поддержала Лариса Гузеева.

«Злобные завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек», — написала в комментариях артистка.

Что Плетнев говорил об Украине и о Путине

Кирилл Плетнев появился на свет в Харькове.

Артист признавался, что потерял связь с отцом в детстве. В 2010 году они нашли друг друга. В тот момент его папа жил на Украине. Наладить отношения родственники не смогли.

«Наверное, если бы отец ввел бы какую-то константу в наших отношениях, если бы показал, что ему это действительно нужно, то и я бы больше откликнулся. А так он меня нашел, а дальше шагов не сделал. Встретились мы, не видевшись 17 лет, поговорили. Понятно, что разговор сразу теплый не получится. Ну поговорили — и что дальше?» — вспоминал Плетнев.

Несколько лет назад Кирилл Плетнев опубликовал в соцсетях видео, на котором его сын Федор отвечал на каверзные вопросы. Выяснилось, что мальчик знает, кто такой президент России Владимир Путин.

Он также объяснил папе, почему считает Путина хорошим человеком.

«Владимир Путин славится Кремлем, танками, истребителями, большой армией, полезными ископаемыми. Он славится тем, что он хороший человек», — говорил Федор.

В комментариях поклонники похвалили артиста за то, что он прививает наследнику уважение к российской власти и любовь к родине.

Чем сейчас занимается Плетнев

Кирилл Плетнев продолжает творческую деятельность.

Сейчас в производстве находятся три картины, в которых снимается артист: «Малыш-каратист», «Игра в прятки» и «Варвара-Краса».

Читайте также:

Личная жизнь, мнение об СВО, страшное ДТП: где сейчас Константин Лавроненко

Инфоцыганство, слухи о болезни, личная жизнь: где сейчас Алексей Климушкин

Усыновление детей, любовь к Кибе, завершение карьеры: как живет Лепс