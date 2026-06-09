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09 июня 2026 в 12:47

Известного американского историка насмерть сбила машина

Лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд умер после ДТП в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет, сообщили в полиции американского города Провиденс. Причиной смерти стало ДТП.

Правоохранители получили сообщение о наезде на пешехода. Жертву опознали как Вуда. Позже мужчина был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Гордон Стюарт Вуд — автор книги «Радикализм в Американской революции», за которую получил Пулитцеровскую премию в 1992 году. Он был признан одним из выдающихся исследователей американской революции и ранней истории Америки.

Ранее звезда сериала «Эйфория» Эрик Дэйн скончался из-за амиотрофического склероза. Актер сам признавался в этом диагнозе. Ему было 53 года. Несмотря на болезнь, Дэйн продолжал сниматься в заключительном сезоне «Эйфории».

До этого сообщалось, что российский артист Дмитрий Поднозов, снимавшийся в популярных телепроектах «Мажор» и «Тайны следствия», до сих пор пребывает в реанимации в тяжелом состоянии. По словам его сына, состояние пациента оценивается как стабильное.

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