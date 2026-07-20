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20 июля 2026 в 13:58

В России появился новый праздник

День хоккея в России будет отмечаться 22 декабря

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин установил в стране День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Праздник учрежден в целях популяризации и развития хоккея.

В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря, — говорится в приказе.

Ранее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил, что новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября. По его словам, стандарт позволит повысить безопасность спортивных площадок, а также упростить работу ледовым аренам, которые готовят покрытия для спортсменов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 20 июля Путин поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с праздником. Он особо подчеркнул, что этот интеллектуальный вид спорта воспитывает умение логически мыслить, целеустремленность и выдержку.

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