Аналитик ответил, как определить звонок мошенника

Резкое изменение профиля звонков указывает на мошенников, рассказал «Радио 1» руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. Он отметил, что если человек не ждет звонков из других регионов и не связан с логистикой, а получает много незнакомых вызовов — вероятно, это спам.

Мошенники чувствуют новостную повестку. Появятся схемы, где будут звонить и предлагать помощь в получении компенсации, просить СМС-код или подтверждение по СМС. А по факту деньги будут списываться, — рассказал Ульянов.

Аналитик подчеркнул, что полагаться на абонентский код региона бессмысленно: абоненты перемещаются по стране, не меняя номера. По его словам, основным способом защиты от мошенников должна стать личная осмотрительность.

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.