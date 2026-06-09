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09 июня 2026 в 20:55

«Он очень секси»: Дибцева призналась, что любит Прилучного

Дибцева призналась, что любит Прилучного и считает его привлекательным

Ольга Дибцева Ольга Дибцева Фото: NEWS.ru
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Звезда сериала «Беспринципные» актриса Ольга Дибцева призналась на премьере фильма «Холоп-3», что обожает своего коллегу Павла Прилучного. Актриса добавила, что считает артиста сексуальным мужчиной, передает корреспондент NEWS.ru.

Я его обожаю. Мы больше 15 лет коллеги и любим друг друга. <…> Мне кажется, он очень секси, — рассказала актриса.

Известно, что съемки фильма «Холоп-3» заняли около трех месяцев и проходили в Москве и Турции. Картина выйдет на большие экраны 11 июня 2026 года. Вместе с Прилучным одну из главных ролей сыграла актриса Кристина Асмус. Герои фильма Лена и Борис Вяземские оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.

Ольга Дибцева

Ранее актриса Зепюр Брутян появилась на премьера фильма «Холоп-3» в длинном черном платье с блестящим лифом и глубоким вырезом, который привлек внимание окружающих. Завершили образ объемные кудри и лаконичные украшения. Ее супруг актер Павел Прилучный выбрал сдержанный и стильный белый костюм, контрастирующий с нарядом возлюбленной.

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