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09 июня 2026 в 19:31

Брутян не постеснялась показать откровенное декольте в присутствии Прилучного

Брутян показала откровенное декольте на премьере «Холопа 3»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный Зепюр Брутян и Павел Прилучный Фото: NEWS.ru
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Актриса Зепюр Брутян появилась на премьера фильма «Холоп 3» в длинном черном платье с блестящим лифом и глубоким вырезом, который привлек внимание окружающих. Завершили образ объемные кудри и лаконичные украшения, передает корреспондент NEWS.ru.

Ее супруг актер Павел Прилучный выбрал сдержанный и стильный белый костюм, контрастирующий с нарядом возлюбленной. Звездная чета охотно позировала на красной ковровой дорожке.

Известно, что съемки фильма «Холоп 3» заняли около трех месяцев и проходили в Москве, Турции и на море с использованием реального корабля-реплики. Картина выйдет на большие экраны 11 июня 2026 года. Вместе с Прилучным одну из главных ролей сыграла актриса Кристина Асмус.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак появилась на Петербургском экономическом форуме в черных гольфах с подтяжками. На ней был молочный укороченный жакет с красной отделкой и декоративными элементами, а также юбка в полоску до колена. Образ Собчак был дополнен красным галстуком и стильными броги. Телеведущая предпочла гладкий хвост с пробором посередине и классические очки.

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