Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 01:03

«Наворовали от души»: Прилучный поделился семейными шалостями в Турции

Прилучный с женой и сыном набрали фруктов на улицах Стамбула

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и женой Зепюр Брутян Павел Прилучный с сыном Тимофеем и женой Зепюр Брутян Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян выложила в TikTok ролик, на котором она вместе с мужем собирает фрукты на уличных деревьях Стамбула. Актриса приехала с сыном Микаэлем в Турцию, где сейчас снимается ее возлюбленный.

После окончания рабочей смены пара отправилась собирать на улицах Стамбула апельсины и гранаты. Впрочем, их рейд закончился довольно быстро. Как объяснила в ролике Брутян, им начали светить фарами проезжавшие машины. Тем не менее семья осталась довольна собранным урожаем.

Да, ребят, наворовали от души, — заявил на видео актер.

Ранее сообщалось, что в Сети появился новый трейлер к боевику «Мажор в Дубае» с актером Павлом Прилучным в главной роли. Также в фильме одну из ключевых ролей сыграл Павел Чинарев. По сюжету герой Прилучного отправляется на Ближний Восток для спасения своего друга, попавшего в криминальную аферу. В результате главный персонаж находит новую любовь и попадает в хитрый переплет.

До этого Прилучный поздравил свою бывшую супругу Агату Муцениеце с заключением брака и пожелал им с музыкантом Петром Дрангой любви. Муцениеце была замужем за Прилучным. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Супруги развелись в 2020 году.

Пввел Прилучный
Турция
фрукты
Зепюр Брутян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карибский регион ждет ураганный апокалипсис с наводнением и оползнями
Фаза Луны сегодня, 26 октября 2025 года. Взвешиваем котиков, делаем детей
Приметы 26 октября: Иверская икона и Банное обиходье
«Наворовали от души»: Прилучный поделился семейными шалостями в Турции
Признались в 170 убийствах, не пощадили мать: как близнецы кошмарили Урал
Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде
Суд Австрии может передать Украине беглого экс-главу СБУ
Гороскоп на 26 октября: Скорпиону ждать страсти, Раку — творческого успеха
Слухи о смерти, рак, слова об СВО и Украине: где сейчас Клара Новикова
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 октября 2025 года
Российский тяжеловес победил бразильца на турнире UFC
Коса, автомат, вечное предательство. Как живет Юлия Тимошенко
Ключевым торговым союзником России стал парадоксальный партнер
Новейшую российскую авиабомбу назвали путем к победе в конфликте
Секрет идеальной мясной начинки — немного воды и чеснок
Готовлю начинку с капустой — пирожки получаются, как у бабушки
Россиянам напомнили о скорых изменениях в налогах и ОСАГО
Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
Аэропорт южного российского города прекратил работу
Смерть белоруски в Мьянме получила еще одно подтверждение
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.