«Наворовали от души»: Прилучный поделился семейными шалостями в Турции Прилучный с женой и сыном набрали фруктов на улицах Стамбула

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян выложила в TikTok ролик, на котором она вместе с мужем собирает фрукты на уличных деревьях Стамбула. Актриса приехала с сыном Микаэлем в Турцию, где сейчас снимается ее возлюбленный.

После окончания рабочей смены пара отправилась собирать на улицах Стамбула апельсины и гранаты. Впрочем, их рейд закончился довольно быстро. Как объяснила в ролике Брутян, им начали светить фарами проезжавшие машины. Тем не менее семья осталась довольна собранным урожаем.

Да, ребят, наворовали от души, — заявил на видео актер.

Ранее сообщалось, что в Сети появился новый трейлер к боевику «Мажор в Дубае» с актером Павлом Прилучным в главной роли. Также в фильме одну из ключевых ролей сыграл Павел Чинарев. По сюжету герой Прилучного отправляется на Ближний Восток для спасения своего друга, попавшего в криминальную аферу. В результате главный персонаж находит новую любовь и попадает в хитрый переплет.

До этого Прилучный поздравил свою бывшую супругу Агату Муцениеце с заключением брака и пожелал им с музыкантом Петром Дрангой любви. Муцениеце была замужем за Прилучным. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Супруги развелись в 2020 году.