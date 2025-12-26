В МИД России оценили тон представителей некоторых стран

Представители некоторых государств допускают использование нецензурной лексики на уважаемых международных площадках, заявил в эфире «Россия 1» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, подобные случаи фиксируются даже в закрытых форматах многосторонних переговоров.

Мы и так уже дожили до времен, когда <…> за закрытыми дверями в уважаемых многосторонних форматах представители некоторых <…> стран, обращаясь к нам, допускают обсценную лексику на русском языке. <…> Мы же не в кабаке, в конце концов, — сказал Рябков.

По словам замминистра, современный дипломатический процесс не проходит «без перчинки и без специй». В то же время он призвал использующих мат на переговорах дипломатов не жить «одним эпатажем».

Рябков также отметил, что Россия не чувствует никакого дискомфорта от отсутствия диалога с Европой на высшем политическом уровне. По его словам, Москва «не собирается ни за кем гоняться».

Кроме того, замминистра заявил, что рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского говорит о неадекватности политического руководства страны. По его словам, такие заявления показывают, в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве.