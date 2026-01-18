Запорожье и Херсон без света, удар по мирным: как ВСУ атакуют РФ 18 января

Средства ПВО за ночь уничтожили 63 беспилотных летательных аппарата. Двое детей и один взрослый пострадали при падении обломков дрона на многоквартирный дом в Беслане. В Херсонской области из-за обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА в ночь на 18 января

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 января до 07:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО ликвидировали и перехватили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Еще по одному БПЛА сбили над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Туапсинский район

Один человек получил травмы при попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе. Повреждение получило административное здание за пределами порта.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Пострадал один человек, его госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь. Повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе — в нем выбило окна», — говорится в сообщении.

Жители Запорожской области остались без света

В Запорожской области после удара ВСУ обесточены 386 населенных пунктов, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, электроснабжение восстановлено в Акимовском, Веселовском и частично — в Бердянском муниципальных округах, частично — в Мелитополе. Губернатор также уточнил, что без света остались районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

«На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов», — сказано в сообщении.

Дети и взрослый пострадали из-за атаки ВСУ на Северную Осетию

Двое детей и один взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 января над регионом сбили шесть дронов ВСУ.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — написал он.

450 херсонских населенных пунктов остались без света из-за удара ВСУ

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в 14 округах, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. При этом резервными источниками питания обеспечены 95 социально значимых объектов.

«В результате обстрела отключена ПС 330 кВ „Мелитопольская“. Без электроснабжения остаются 14 муниципальных образований Херсонской области, 450 населенных пунктов», — подчеркнул он.

Под Белгородом из-за детонации БПЛА ранен мужчина

Накануне мужчина получил травмы в результате детонации БПЛА в селе Таврово под Белгородом, сообщил региональный оперштаб. У него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

ВСУ Фото: Социальные сети

«В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сказано в сообщении.

