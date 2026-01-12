Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:39

Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться оттянуть войска РФ под Купянск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В период зимней кампании Вооруженные силы Украины могут попытаться оттянуть российскую армию под Купянск, чтобы затянуть боевые действия, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинское командование не останавливают даже большие потери на этом направлении.

Что касается ВСУ, то они будут стремиться затянуть боевые действия, как это происходит сейчас в районе Купянска, бросая туда, как в мясорубку, бригаду за бригадой. Цель этих боевых действий — оттянуть наши войска с целью создания новых линий обороны, в частности на подступах к Харькову. Таким образом противник пытается не только сдержать наше продвижение, но и измотать наши войска на данном направлении. Я думаю, что будет выбран, возможно, и Орехов, потому что в данном случае Запорожье тоже представляет ценность для Украины, во всяком случае в переговорном процессе, — объяснил Кнутов.

Военэксперт при этом отметил, что у ВСУ могут возникнуть трудности из-за серьезной нехватки личного состава. По его словам, чтобы компенсировать дефицит бойцов, украинские солдаты используют больше беспилотников.

Я считаю, что на направлении Купянска и Изюма Украина будет пытаться максимально сосредоточить свои войска. Но, как показывают западные источники, проблема в том, что нехватка личного состава уже очень сильно ощущается у ВСУ. Это скажется в целом на ситуации на фронте, дырки в котором закрывают с помощью дронов. Поэтому роль беспилотной авиации украинской растет, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцов ВСУ может ждать волна обморожений из-за сильных морозов. По его словам, это напрямую повлияет на боеспособность украинских подразделений.

ВСУ
Купянск
СВО
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха
Президент Мексики оценила вероятность вторжения в страну США
Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.