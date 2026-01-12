Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию

В период зимней кампании Вооруженные силы Украины могут попытаться оттянуть российскую армию под Купянск, чтобы затянуть боевые действия, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинское командование не останавливают даже большие потери на этом направлении.

Что касается ВСУ, то они будут стремиться затянуть боевые действия, как это происходит сейчас в районе Купянска, бросая туда, как в мясорубку, бригаду за бригадой. Цель этих боевых действий — оттянуть наши войска с целью создания новых линий обороны, в частности на подступах к Харькову. Таким образом противник пытается не только сдержать наше продвижение, но и измотать наши войска на данном направлении. Я думаю, что будет выбран, возможно, и Орехов, потому что в данном случае Запорожье тоже представляет ценность для Украины, во всяком случае в переговорном процессе, — объяснил Кнутов.

Военэксперт при этом отметил, что у ВСУ могут возникнуть трудности из-за серьезной нехватки личного состава. По его словам, чтобы компенсировать дефицит бойцов, украинские солдаты используют больше беспилотников.

Я считаю, что на направлении Купянска и Изюма Украина будет пытаться максимально сосредоточить свои войска. Но, как показывают западные источники, проблема в том, что нехватка личного состава уже очень сильно ощущается у ВСУ. Это скажется в целом на ситуации на фронте, дырки в котором закрывают с помощью дронов. Поэтому роль беспилотной авиации украинской растет, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцов ВСУ может ждать волна обморожений из-за сильных морозов. По его словам, это напрямую повлияет на боеспособность украинских подразделений.