В Херсонской области удар ВСУ оставил без света 450 населенных пунктов

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в 14 округах, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. При этом резервными источниками питания обеспечены 95 социально значимых объектов.

В результате обстрела отключена ПС 330 кВ «Мелитопольская». Без электроснабжения остаются 14 муниципальных образований Херсонской области, 450 населенных пунктов, — подчеркнул он.

Ранее глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко рассказал, что в частном секторе Алешек, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ. Он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной. По словам главы округа, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что иностранные журналисты намерены посетить место трагедии в Хорлах, но приедут лишь «самые смелые». Он напомнил, что там от атаки ВСУ погибли 29 мирных жителей в новогоднюю ночь.