17 января 2026 в 11:34

Алешки в Херсонской области три года остаются без электричества

Хоменко: ВСУ минируют жилые кварталы в Алешках дистанционно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В частном секторе Алешек в Херсонской области, где проживают более 2 тыс. человек, фиксируются случаи дистанционного минирования со стороны ВСУ, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко. В беседе с ТАСС он прояснил, что оперативная обстановка в населенном пункте остается очень сложной.

Последнее время фиксируем постоянное минирование частного сектора, атаки БПЛА, прилеты артиллерии, минометного огня. Город обстреливают всеми видами оружия, — сказал он.

По его словам, город уже три года остается без электричества, а газоснабжение было прекращено 10 месяцев назад. Несмотря на тяжелые условия, местные службы продолжают работу: больница функционирует, коммунальщики обеспечивают жизнедеятельность, добавил Хоменко. По его оценкам, в городе проживают от 2 до 3 тыс. человек, в том числе около 12–13 несовершеннолетних.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что иностранные журналисты намерены посетить место трагедии в Хорлах, но приедут лишь «самые смелые». Он напомнил, что там от атаки ВСУ погибли 29 мирных жителей в новогоднюю ночь.

Херсонская область
ВСУ
атаки ВСУ
происшествия
