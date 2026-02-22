Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 18:02

Две машины подорвались на минах в Херсонской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Малая Кардашинка легковая машина подорвалась на мине, в результате чего погибла женщина 1948 года рождения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Водитель авто получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Скадовска.

Помимо этого, в селе Чулаковка машина скорой помощи так же подорвалась на мине по дороге к месту вызова. Медицинские работники не пострадали.

Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными. Это очередное подтверждение того, что враг не гнушается самых грязных способов ведения конфликта с гражданским населением, — написал Сальдо.

Ранее зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что в Голопристанском районе автомобиль скорой помощи подорвался на минах «Лепесток». В машине находились медики, которые ехали на вызов. Черевко подчеркнул, что использование подобных методов является преступлением. Он также отметил, что, несмотря на это, медицинские бригады продолжат оказывать помощь всем жителям района.

Херсонская область
подрывы
автомобили
погибшие
мины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советский «разведчик четырех континентов» Петросян умер в 102 года
Названы возможные сроки удара США по Ирану
«Не самая быстрая пара»: немка Хенниг вышла на связь после исчезновения лыж
Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы
Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций
Американские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами
Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику
Названы семь локаций, куда туристам не стоит соваться в 2026 году
Водонаева показала, как выглядит после операции по уменьшению груди
Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео
В Турции заявили о расплате ЕС из-за позиции по России
В Европе готовятся подложить Трампу свинью
Земфира завершила карьеру? Что известно, как она живет, вернется ли в РФ
Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье
Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке
Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы
Бывшая жена Гуфа вышла замуж за своего «бабку-гадалку»
Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат
Двенадцатый беспилотник перехватили на подлете к Москве
Назван участок фронта, где у ВСУ сложилась наиболее плачевная ситуация
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.