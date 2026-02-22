Две машины подорвались на минах в Херсонской области

В селе Малая Кардашинка легковая машина подорвалась на мине, в результате чего погибла женщина 1948 года рождения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Водитель авто получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Скадовска.

Помимо этого, в селе Чулаковка машина скорой помощи так же подорвалась на мине по дороге к месту вызова. Медицинские работники не пострадали.

Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными. Это очередное подтверждение того, что враг не гнушается самых грязных способов ведения конфликта с гражданским населением, — написал Сальдо.

Ранее зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что в Голопристанском районе автомобиль скорой помощи подорвался на минах «Лепесток». В машине находились медики, которые ехали на вызов. Черевко подчеркнул, что использование подобных методов является преступлением. Он также отметил, что, несмотря на это, медицинские бригады продолжат оказывать помощь всем жителям района.