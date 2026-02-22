Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 18:29

Военэксперт ответил, смогут ли ВСУ подготовить 250 тыс. новых солдат

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут единовременно готовить лишь20-30 тыс. новых солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут единовременно подготовить только 20-30 тыс. новых солдат, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщение о том, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно как минимум 250 тыс. мобилизованных. Он отметил, что качественное обучение новобранцев занимает не менее двух месяцев.

Если 250 тыс. набрали, их надо кормить, обучить воевать. ВСУ могут 20-30 тыс. единовременно готовить. Но подготовка тоже занимает не меньше двух-трех месяцев — нормальная подготовка. А если их сразу бросить на фронт? Их всех перебьют фактически за две недели. Поэтому это бесполезное мероприятие, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что, если даже Украина сможет привлечь на фронт 250 тыс. солдат, у армии не хватит оружия для новобранцев. Он также добавил, что многие европейские страны истощили ресурсы для помощи ВСУ.

Даже если в ВСУ призовут [250 тыс. человек], это 50 бригад. Их даже нечем будет вооружить. Финляндия заявила о том, что у них нет ресурсов помогать. Целый ряд стран тоже об этом же говорит. Немцы единственные пока еще щеки надувают. Вот британцы и французы ― дроны [поставляют]. То есть оружие найти сложно, только через США, ― резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что штат сотрудников территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов) насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Силовики отметили, что личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад.

Софья Якимова
С. Якимова
