22 февраля 2026 в 19:10

Бойцы элитного полка ВСУ насмерть замерзли при попытке побега с позиций

Солдаты ВСУ из полка «Шквал» попытались дезертировать и их убил холод

В Запорожской области нашли тела группы бойцов из штурмового полка ВСУ «Шквал», они погибли от переохлаждения при попытке дезертирства, рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах. Передвижение военных было зафиксировано с помощью беспилотного летательного аппарата.

Они пытались дезертировать со своих позиций, и попросту замерзли в процессе пути. Их нашли при помощи дрона, — уточнил собеседник агентства.

По информации силовиков, украинское командование пытается скрыть факт массового оставления позиций и гибели личного состава от холода. Утверждается, что смерти бойцов планируют постепенно оформлять как боевые потери, якобы наступившие в результате артиллерийских обстрелов или атак дронов. Ситуация на фронте осложняется погодными условиями, которые становятся фатальными для тех, кто пытается покинуть места дислокации.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин констатировал, что у Вооруженных сил Украины сложилась катастрофическая ситуация в районе Купянска. Он отметил, что противнику крайне сложно оставить позиции зимой, поэтому, вероятно, ВСУ снова понесут потери.

