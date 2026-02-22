Зимняя Олимпиада — 2026
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте

Балицкий: блэкаут затронул 14 муниципальных образований в Запорожской области

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Новые отключения электроэнергии затронули 14 муниципальных и городских образований в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в MAX. Он добавил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

В части районов Запорожской области снова кратковременное отключения электроснабжения. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований. Работы по восстановлению продолжаются, — написал он.

Ранее Балицкий сообщил, что половина Запорожской области осталась без электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ по энергетической системе. По его словам, социально значимые объекты удалось подключить к резервным источникам питания.

До этого на популярном горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области Украины произошло полное отключение электроэнергии. Блэкаут совпал с массовым наплывом туристов, которые приехали на курорт, спасаясь от энергетического кризиса в своих городах. Украинцы публиковали в соцсетях видео обесточенных объектов и сообщали, что в течение дня не работали подъемники.

Запорожская область
электричество
блэкаут
Евгений Балицкий
