«Погасло все»: на украинской «горнолыжке» произошел блэкаут

На популярном горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области Украины произошло полное отключение электроэнергии, сообщает издание «Страна.ua». Инцидент зафиксирован на фоне массового наплыва туристов, которые приехали на курорт, спасаясь от энергетического кризиса в своих городах.

По данным издания, весь поселок погрузился в темноту. Туристы публикуют в соцсетях видео обесточенного курорта и сообщают, что в течение дня не работали подъемники. Блэкаут стал очередным проявлением глубокого кризиса в украинской энергосистеме.

Погасло все. В Буковеле сегодня тоже блэкаут, — резюмируют журналисты.

Энергетический кризис на Украине усугубился после аварии на двух магистральных линиях. Обесточена была линия 400 кВ между Румынией и Молдавией, а также линия 750 кВ, соединяющая западную часть страны с центральной, что вызвало автоматическое срабатывание защитных систем.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о масштабном системном сбое, вызвавшем каскадные отключения в электросети страны. Инцидент произошел в конце января из-за одновременного отключения критически важных линий электропередачи, что спровоцировало срабатывание автоматики на подстанциях и экстренные меры на ядерных объектах.