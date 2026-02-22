Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 18:23

Назван участок фронта, где у ВСУ сложилась наиболее плачевная ситуация

Военэксперт Дандыкин: у ВСУ возникла катастрофическая ситуация в районе Купянска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
У Вооруженных сил Украины сложилась катастрофическая ситуация в районе Купянска, который находится под контролем ВС РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что украинской группировке крайне сложно оставить позиции зимой, поэтому, вероятно, ВСУ снова понесут потери.

Если ВСУ будут затягивать переговоры ― это и делается с помощью Европы, у которой в арсеналах ничего не осталось ― значит, будем освобождать другими путями. А с освобождением Донбасса и Запорожья врагу по большому счету ловить нечего. У нас уже возникают оперативные возможности на других направлениях. Резервы, которые они накопили и запустили в конце прошлого года, были уничтожены. Встречные бои продолжаются. Сейчас аховая ситуация у них под Купянском. Это дело одной-двух недель, когда они будут уничтожены, если не начнут бежать. Бежать сейчас зимой крайне тяжело, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт подчеркнул, что все попытки ВСУ контратаковать заканчиваются безуспешно. Особо большие потери украинская армия понесла на Донбассе и в Запорожской области, добавил он.

Какую-то попытку контрнаступления ВСУ сделали. В частности, была ситуация на Донбассе на месте выступа у Доброполья. Ничего не получилось. Потеряли огромное количество людей. И под Запорожьем тоже потери были ужасающими. Мы сейчас продвигаемся и находимся где-то в 12-15 километрах от Запорожья и к Славянску подходим. Освобождаем практически каждый день населенные пункты. Мы создаем зону сплошного огневого поражения с участием артиллерии и беспилотников, которых становится все больше. Войска беспилотных систем активно развиваются, ― заключил Дандыкин.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе. По его словам, ВСУ заметно отстают из-за отсутствия управляемых авиабомб, баллистических и гиперзвуковых ракет.

ВСУ
СВО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
