22 февраля 2026 в 18:38

Обломки БПЛА нашли рядом с поселком и деревней в Подмосковье

Фото: Социальные сети
Обломки двух БПЛА упали рядом с коттеджным поселком «Калинка» и деревней Глебово-Избище под Истрой, написала в Telegram-канале глава муниципального округа Татьяна Витушева. Она напомнила жителям о соблюдении мер безопасности: нельзя пользоваться вблизи мобильными телефонами, радиоаппаратурой и устройствами GPS, а также прикасаться к фрагментам упавших дронов.

Информирую о том, что обломки первого сбитого беспилотника упали в лесной массив в районе коттеджного поселка «Калинка». Обломки второго сбитого беспилотника упали вблизи деревни Глебово-Избище. В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте падений БПЛА и проводят поиски обломков и взрывоопасных элементов, — написала Витушева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Всего за час военные нейтрализовали четыре летательных аппарата. Позже Собянин подтвердил, что российские силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА. Таким образом, всего с начало суток уничтожили 12 дронов на пути в столицу. Из-за угрозы атак в столице ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Истра
ВСУ
обломки
БПЛА
