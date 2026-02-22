Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:27

Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого

Наследственное дело открыли после смерти бывшей жены экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алии Галицкой, которая свела счеты с жизнью в камере изолятора временного содержания, пишет РИА Новости. Местом открытия наследства стала подмосковная Истра.

Наследственное дело открыто, — сказано в материалах.

Ранее адвокат Анна Бутырина рассказала, что Галицкий полгода не общался с бывшей супругой Алией, покончившей с собой в подмосковном изоляторе после ареста по уголовному делу о вымогательстве $150 млн (11,6 млрд рублей). По ее словам, покойная звонила раз в месяц детям и никогда не предлагала встретиться.

До этого адвокат Дмитрий Емельянов сообщил, что Галицкая не признавала вину ни по одному из вменяемых ей преступлений. Он также напомнил, что после самоубийства его подзащитной в изоляторе начата доследственная проверка.

Также сообщалось о возбуждении уголовное дело о клевете и по статье о вымогательстве. Бутырина подтвердила, что покойная стала фигурантом уголовного дела после высказываний в адрес Галицкого.

