Адвокат рассказал об отношении погибшей в ИВС Галицкой к обвинениям

Адвокат рассказал об отношении погибшей в ИВС Галицкой к обвинениям Погибшая в ИВС бывшая жена бизнесмена Галицкого не признавала вину

Бывшая супруга экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алия не признавала вину ни по одному из вменяемых ей преступлений, сообщил ТАСС ее адвокат Дмитрий Емельянов. После ее смерти в изоляторе правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Галицкая не признавала вину ни в одном из преступлений, которое ей инкриминировали, — заявил Емельянов.

Адвокат предположил, что к смерти Галицкой привела цепь событий в ее жизни. По его мнению, женщина могла не разобраться с эмоциями, что обернулось трагедией.

Ранее стало известно, что Галицкую задержали 4 февраля. Истринский суд отправил ее под арест до 3 апреля. Следствие вменяло ей вымогательство и клевету. По версии обвинения, Галицкая требовала у бизнесмена $150 млн (более 11 млрд рублей), угрожая обнародовать компромат.

Позже адвокат Анна Бутырина заявила, что погибшая не состояла в законном браке с Александром Галицким. Алия самостоятельно изменила фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между партнерами продолжался имущественный спор, последнее заседание по которому должно было состояться 10 февраля.