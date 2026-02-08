В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете

В отношении Алии Галицкой, погибшей в ИВС, было возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС адвокат бизнесмена Александра Галицкого Анна Бутырина. Ее обвиняют в распространении клеветы о предпринимателе.

26 декабря 2025 года в отношении Галицкой Алии (сожительницы Галицкого) было возбуждено уголовное дело о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) за распространение в отношении Галицкого А. В. заведомо ложных сведений. А 4 февраля 2026 года было возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), — сказано в сообщении.

В ходе следствия также было установлено, что покойная не являлась супругой бизнесмена. Свою фамилию она изменила по собственной инициативе.

Ранее появилась информация, что бывшую жену Галицкого нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство. Приоритетная версия — суицид. При этом ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве Алии в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.