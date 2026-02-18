Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:29

Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС

Мособлсуд отменил решение о заключении под стражу Алии Галицкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мособлсуд отменил решение нижестоящей инстанции об аресте Алии Галицкой, которая покончила с собой, находясь в изоляторе временного содержания, сообщает ТАСС. В отношении нее в свое время было возбуждено уголовное дело о клевете.

Заслушав содержание постановления и апелляционной жалобы, выступления адвокатов в защиту интересов Галицкой А. Ж. и мнение прокурора, Московский областной суд принял решение об отмене постановления Истринского городского суда и прекращении производства, — сказано в решении.

Уголовное дело о клевете касалось распространения заведомо ложных сведений в адрес бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого. 4 февраля 2026 года женщине предъявили обвинение по более тяжкой статье — вымогательство в особо крупном размере.

После этого Истринский городской суд Подмосковья заключил Галицкую под стражу. Она должна была находиться в СИЗО до 3 апреля. Уже на следующий день после этого решения женщина покончила с собой.

Ранее адвокат Анна Бутырина заявила, что Галицкая и бывший член совета директоров Альфа-Банка не общались на протяжении полугода. Единственной встречей за это время стал день рождения их общей дочери.

суды
приговоры
клевета
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.