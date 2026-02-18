Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС Мособлсуд отменил решение о заключении под стражу Алии Галицкой

Мособлсуд отменил решение нижестоящей инстанции об аресте Алии Галицкой, которая покончила с собой, находясь в изоляторе временного содержания, сообщает ТАСС. В отношении нее в свое время было возбуждено уголовное дело о клевете.

Заслушав содержание постановления и апелляционной жалобы, выступления адвокатов в защиту интересов Галицкой А. Ж. и мнение прокурора, Московский областной суд принял решение об отмене постановления Истринского городского суда и прекращении производства, — сказано в решении.

Уголовное дело о клевете касалось распространения заведомо ложных сведений в адрес бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого. 4 февраля 2026 года женщине предъявили обвинение по более тяжкой статье — вымогательство в особо крупном размере.

После этого Истринский городской суд Подмосковья заключил Галицкую под стражу. Она должна была находиться в СИЗО до 3 апреля. Уже на следующий день после этого решения женщина покончила с собой.

Ранее адвокат Анна Бутырина заявила, что Галицкая и бывший член совета директоров Альфа-Банка не общались на протяжении полугода. Единственной встречей за это время стал день рождения их общей дочери.