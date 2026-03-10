Две семьи из Омска открыли наркобизнес и попались полиции В Омске шестерых членов двух семей осудили за торговлю наркотиками

Шестеро членов двух семей из Омска организовали торговлю наркотиками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Ленинский районный суд города вынес в отношении них обвинительные приговоры. Фигуранты получили от семи до восьми лет тюрьмы в соответствии со степенью их участия в преступной деятельности.

Ленинский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении матери, ее двух дочерей и невестки, а также их соседа и его сына, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты продавали наркотики в Сети с ноября 2022 года по 7 августа 2024 года. Одна из осужденных также изготавливала запрещенные вещества самостоятельно. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Мужчин же отправят в колонию строгого режима.

