Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 16:27

Две семьи из Омска открыли наркобизнес и попались полиции

В Омске шестерых членов двух семей осудили за торговлю наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шестеро членов двух семей из Омска организовали торговлю наркотиками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Ленинский районный суд города вынес в отношении них обвинительные приговоры. Фигуранты получили от семи до восьми лет тюрьмы в соответствии со степенью их участия в преступной деятельности.

Ленинский районный суд г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении матери, ее двух дочерей и невестки, а также их соседа и его сына, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты продавали наркотики в Сети с ноября 2022 года по 7 августа 2024 года. Одна из осужденных также изготавливала запрещенные вещества самостоятельно. Женщины будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Мужчин же отправят в колонию строгого режима.

Ранее на Бали 30-летнюю россиянку задержали по подозрению в создании подпольной нарколаборатории. При обыске в ее комнате нашли несколько канистр с химическими жидкостями и лабораторное оборудование.

Омск
Омская область
суды
колонии
тюрьмы
наркотики
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.