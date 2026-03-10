Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 09:27

Омск переживает тяжелую утрату из-за смерти экс-мэра

Экс-мэр Омска Виктор Шрейдер скончался на 75-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 75-м году жизни скончался бывший мэр Омска и экс-депутат Госдумы Виктор Шрейдер, заявил в своем Telegram-канале действующий глава города Сергей Шелест. Он выразил соболезнования от себя и от имени администрации.

Практически весь трудовой путь Виктора Филипповича был связан с Омском. Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внес огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны, — заявил Шелест.

Шрейдер родился в селе Ново-Никольск, расположенном в Татарском районе Новосибирской области. Он окончил Омский автотранспортный техникум. Трудовую деятельность начал в Автоколонне № 1252 омского транспортного управления, где прошел путь от старшего механика ОТК до начальника производственно-технического отдела.

Спустя четыре года, в 1986-м, его назначили заместителем председателя райисполкома Центрального района Омска, а еще через год он занял должность председателя. В 1990 году Шрейдер стал главой Центрального района, а позднее — округа. В марте 2001-го Шрейдера назначили заместителем губернатора Омской области. Мэром Омска Виктор Шрейдер был избран 27 марта 2005 года. Спустя пять лет, 14 марта 2010-го, его переизбрали на второй срок. Однако 21 декабря 2011 года Омский городской совет принял его отставку.

